158 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اقتحم 158 مستوطنا اليوم، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل ان يغادروا المكان.

في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك من صحن الصخرة المشرفة بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.