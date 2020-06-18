أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة بكورونا في محافظة الخليل

12:36 م الخميس 18 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة بكورونا في محافظة الخليل

فيروس كورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الإصابات الجديدة تركزت في (مدينة الخليل، وتفوح، وحلحول، وسعير) مشيرة إلي أن إجمالي الإصابات في كافة أنحاء فلسطين بلغ 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين كوفيد 19

الخبر التالى:

158 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنظيم والإدارة يصدر قواعد ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية