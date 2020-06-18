الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة بكورونا في محافظة الخليل
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل.
وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الإصابات الجديدة تركزت في (مدينة الخليل، وتفوح، وحلحول، وسعير) مشيرة إلي أن إجمالي الإصابات في كافة أنحاء فلسطين بلغ 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف.
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