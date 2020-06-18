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الكويت: نجاح علاج أول حالة كورونا عند الأطفال عبر تقنية "الايكمو"

12:33 م الخميس 18 يونيو 2020
الكويت: نجاح علاج أول حالة كورونا عند الأطفال عبر تقنية "الايكمو"

نجاح علاج أول حالة (كورونا) عند الأطفال

الكويت- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، نجاح علاج أول حالة (كورونا) عند الأطفال، عبر إجراء أول حالة للرئة الصناعية الخارجية (الايكمو).

وأوضحت الصحة الكويتية، أن الحالة التي تم علاجها، هي لطفلة في الثامنة من العمر، كانت تعاني من التهاب حاد في الرئة، ومتلازمة ضائقة الجهاز التنفسي الحاد نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وانعاش الطفلة بنجاح، مشيرة إلى أنها وضعت لمدة أسبوعين في العناية المركزة بمستشفى (العدان) في حالة حرجة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير، وتم ازالة المريضة من على جهاز الرئة الصناعية الخارجية ( الايكمو)، ونقلها إلى العناية المركزة للأطفال لاستكمال علاجها؛ حيث تم إزالتها من على جهاز التنفس الصناعي بنجاح وهي حاليا في حالة مستقرة.

يشار الى أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يعد أمرا نادر الحدوث، بالمقارنة عند البالغين، وتعتبر هذه الحالة من النوادر؛ حيث يوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذين تلقوا العلاج عن طريق تقنية (الايكمو) بنجاح.

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