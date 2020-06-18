سوريا: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

دمشق – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 187 حالة.

وذكرت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه عقب تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين لها في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة، تبين إصابة 9 أشخاص وتم عزلهم جميعا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس في كافة أنحاء سوريا بلغت حتى اليوم 187 حالة، تعافت منها 78 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة 7حالات.