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سوريا: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

12:27 م الخميس 18 يونيو 2020
سوريا: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا

دمشق – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 187 حالة.

وذكرت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه عقب تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين لها في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة، تبين إصابة 9 أشخاص وتم عزلهم جميعا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس في كافة أنحاء سوريا بلغت حتى اليوم 187 حالة، تعافت منها 78 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة 7حالات.

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فيروس كورونا وزارة الصحة السورية سوريا

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