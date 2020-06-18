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كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 8.35 مليون والوفيات تتخطى 449 ألفا

11:17 ص الخميس 18 يونيو 2020
كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 8.35 مليون والوفيات تتخطى 449 ألفا

الإصابات تتجاوز 8.35 مليون والوفيات تتخطى 449 ألفا

نيويورك- (د ب أ);

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 8.35 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و 351 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 449 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران وفرنسا وألمانيا وتركيا وباكستان والمكسيك والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

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