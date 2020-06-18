سلطنة عمان: تسجيل 739 إصابة جديدة بكورونا
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها 302 لعمانيين و437 لغير عمانيين.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 26 ألفا و818 حالة، و119 وفاة وتماثل 13 ألفا و264 حالة للشفاء.. مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2347.
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