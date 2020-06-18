العراق: سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، استهداف المنطقة الخضراء بأربعة صواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس- "إن أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت مساء أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.