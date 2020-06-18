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نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عاما

03:55 ص الخميس 18 يونيو 2020
نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عاما

أرشيفية

(د ب أ)

سجلت نيوزيلندا أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عاما، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 6ر1% في أول ثلاثة أشهر من العام.

وقال كبير مديري الهيئة بول باسكو إن النتائج أظهرت تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود السفر وتحرك البلاد نحو الإغلاق.

وأضاف أن هذا أكبر انخفاض فصلي منذ انخفاض بنسبة 4ر2% في مارس 1991 وأول انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2010.

وشهد الإغلاق الصحي وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في 24 مارس، مما ترك العديد من أجزاء الاقتصاد غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.

نيوزيلندا الناتج المحلي فيروس كورونا

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