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الصين تعلن عدد إصابات كورونا في العاصمة بكين

03:48 ص الخميس 18 يونيو 2020
الصين تعلن عدد إصابات كورونا في العاصمة بكين

أرشيفية

(د ب أ)

أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.​

فيروس كورونا الصين بكين حالات وفاة

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