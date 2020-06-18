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موجز أخبار العالم| 10 عناوين لأهم الأحداث على الساحة الدولية

03:20 ص الخميس 18 يونيو 2020
موجز أخبار العالم| 10 عناوين لأهم الأحداث على الساحة الدولية

وصول المصريين المحتجزين في ليبيا

(د ب أ)

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث على الساحة الدولية، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز عناوينها:

وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر.

الأمم المتحدة تنتخب 4 دول لعضوية مؤقتة بمجلس الأمن ومقعد إفريقيا ينتظر تصويتا.

ترامب يصادق على قانون يسمح بفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات ضد الإيغور.

بولتون: ترامب شجع الصين على بناء معسكرات للأقلية المسلمة.

نقل رئيس هندوراس إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

جنوب أفريقيا تخفف الإغلاق وتسمح بفتح مزيد من الأعمال التجارية.

الإمارات تسمح بالسفر لدول محددة بدءا من الثلاثاء المقبل.

ارتداء الكمامات إجباري في اسطنبول وأنقرة مع تزايد إصابات كورونا.

انفجار بشاحنة يودي بحياة 4 عمال جنوب شرقي تركيا.

مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم فرض قانون أمني في هونج كونج.​

الساحة العالمية المصريين المحتجزين في ليبيا الأمم المتحدة مجلس الأمن

الخبر التالى:

الصين تعلن عدد إصابات كورونا في العاصمة بكين

كورونا.. لحظة بلحظة

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