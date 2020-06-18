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نقل رئيس هندوراس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

12:17 ص الخميس 18 يونيو 2020
نقل رئيس هندوراس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

خوان أورلاندو هيرنانديز

تيجوسيجالبا - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية لهندوراس أن رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز، نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وقال المتحدث باسم وكالة الصحة في هندوراس فراسيس كونتريراس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هيرنانديز يتلقى علاجا من التهاب رئوي .. مشيرا إلى أن حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا تتطلب مساعدة طبية خاصة بما في ذلك تلقي أدوية عن طريق التنقيط الوريدي.

وأشار المسؤول الصحي إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن رئيس البلاد في حالة صحية جيدة نسبيا.

يذكر أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في هندوراس بلغ 9658 شخصا، تعافى منهم 1075 شخصا، وتوفي 330.

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