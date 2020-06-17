في الرابعة من عمرها.. زواج في السودان يثير غضب حقوقيين ومطالبات بتجريمه

وكالات

كشفت منظمة حقوقية في السودان، اليوم، عن واقعة زواج لطفلة سودانية في الرابعة من عمرها، وقعت في مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم الأربعاء، أن مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل، ومحامي، تقدما بمذكرة إلى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري والنائب العام في البلاد تاج السر الحبر والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، بشأن واقعة زواج طفلتين شقيتين إحداهما في الرابعة من عمرها والأخرى ١٦ عاما، حدثت في مارس الماضي.

وطالبت المذكرة التي رفعها المركز، الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لإبطال زواج الطفلة الأولى البالغة من العمر 4 سنوات فقط ومراجعة إجراءات تزويج الطفلة الأخرى البالغة من العمر 16 عاما.

وطالبت المذكرة باعتبار الزواج مخالفا لعدد من القوانين التي تمنع زواج الأطفال، ومساءلة كل من اشترك في هذا الانتهاك بما في ذلك والدي الطفلتين و المأذون الذي تم على يديه ذلك الزواج.

ودعت المذكرة إلى تجريم ومنع هذا النوع من الزواج، وإدراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الإصلاح القانوني في البلاد.

ودعا المركز لإطلاق حملة قومية للتصدي لزواج الأطفال وتفعيل كل الآليات الداعية لمنعه وتقديم العون للأطفال.

وأشارت المذكرة إلى أن المركز قام بخطوة الإبلاغ انطلاقا من الحرص على حمایة حقوق الأطفال واستنادا إلى الإعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي وإعلاء لقاعدة مصلحة الطفل الفضلى واستنادا على ما تضمنته المادة 84 من قانون الطفل السوداني لعام 2010.