مسؤول أمريكي: عقوبات جديدة على سوريا لدفعها للعودة إلى المفاوضات

وكالات

قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي لدى سوريا، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك مرحلة قادمة من العقوبات على النظام السوري، مؤكدا أن العقوبات جزء من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للولايات المتحدة.

وتعهد بمعاقبة أى دولة تخرق العقوبات على نظام الأسد، مؤكدا أن واشنطن تريد وقف القتال فى سوريا وإجراء انتخابات ودستور جديد.

وقال: "نحن لا نرسل رسائل لبشار الأسد بل نعمل مع روسيا لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254".

وتابع "نريد أن نرى وقف إطلاق النار والبدء بانتخابات شفافة وكتابة دستور جديد وعودة اللاجئين".

وشدد المبعوث الأمريكي على أن واشنطن تعمل على الحل الدبلوماسي للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.