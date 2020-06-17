القبض على محتج تسبب في حادث تصادم خلال عبور موكب جونسون
لندن - أ ش أ
ألقت الشرطة البريطانية القبض على متظاهر أمام مبنى البرلمان "قصر ويستمنستر" عندما كان موكب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المبنى، وهو ما تسبب في وقوع حادث تصادم بين سيارة الحراس مع سيارة جونسون.
وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" إن شرطة العاصمة البريطانية ألقت القبض على الرجل لكن لم تكن هناك أية إصابات.
وأجبرت السيارة التي كانت في مقدمة الموكب على التوقف ما أدى إلى تصادم وقع بين سيارة الحراس مع سيارة جونسون.
وانطلق الموكب بعد ذلك وعلى مؤخرة سيارة رئيس الوزراء أثار الصدمة الخفيفة.
وقال المتحدث بإسم رئيس الوزراء - في بيان رسمي- إن السيارة التابعة لجونسون تظهر عليها أثار خفيفة للحادث "وأعتقد أن الفيديو (المتواجد على الإنترنت) يوضح ما حدث."
وأكد المتحدث أن جونسون كان موجودا داخل السيارة وقت الحادث.
كان الشخص الذي وقف أمام الموكب من بين المحتجين على العمليات التركية ضد الأكراد في كوردستان شمالي العراق.
وقال المتحدث بإسم شرطة العاصمة إن الحادث وقع بين سيارتين في الموكب بسبب "وقوف أحد المشاة في الطريق ما تسبب في التوقف المفاجيء للموكب والذي أدى إلى إصطدام سيارتين في الحادث الذي لم يتخلف عنه إلا ضررا مادية" بإحدى السيارات.
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