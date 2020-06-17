مجموعة السبع تحث الصين على عدم فرض قانون للأمن في هونج كونج

وكالات

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع، بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، يدعو الصين إلى عدم المضي قدما في خطط فرض تشريع للأمن القومي في هونج كونج، حسبما ذكرت رويترز.

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان إن "قانون الأمن القومي المقترح يهدد بتقويض مبدأ بلد واحد ونظامان، والدرجة العالية من الحكم الذاتي بهذه المنطقة"

وتابع البيان "نحث حكومة الصين بقوة على إعادة التفكير في هذا القرار".

وتواجه الصين، ضغوطا متزايدة تتمثل بمؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبيان للدول الغربية ونقاش في الأمم المتحدة، بسبب إرادتها فرض قانون بشأن الأمن القومي في هونج كونج.