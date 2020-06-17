ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين انتهكوا حقوق الإيجور

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الإيجور المسلمة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم، إن ترامب وقع على "قانون السياسة في مجال حقوق الإنسان والخاصة بالإيجور"، مشيرا إلى أن التشريع "يدين الانتهاكات السافرة للمجموعات العرقية المعينة للأقليات المسلمة في إقليم سنجان ذاتي الحكم بالصين".

وأوضح البيت الأبيض أن هذا القانون يشمل منح الإدارة الأمريكية "صلاحيات معينة لفرض عقوبات على شخصيات أجانب" يعتبر أنهم مسؤولون عن اضطهاد الأقليات المسلمة في المنطقة.

أقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، في ٢٧ مايو الماضي، مشروع القانون الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم، حسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.