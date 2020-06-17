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تمديد الطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية

08:58 م الأربعاء 17 يونيو 2020
تمديد الطوارئ في مقاطعة أونتاريو الكندية

فيروس كورونا في كندا

أونتاريو - أ ش أ

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، تمديد جميع أوامر الطوارئ في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تمديد أوامر الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 يونيو، حتى 30 يونيو، فيما قال رئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد، في بيان اليوم: "إن تمديد أوامر الطوارئ هذه يمنح مقدمي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة وحماية أكثر الفئات ضعفا". وأضاف "على الرغم من أننا نشهد انخفاضا في معدلات الإصابة مع زيادة مستويات الاختبار، لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا حتى الآن".

وأكدت الحكومة أنها ستواصل مراجعة كل أمر طارئ على أساس كل حالة على حدة وتحديد متى يمكن تعديله أو رفعه.

وكانت المقاطعة قد أعلنت في 19 مايو الماضي عن تمديد أوامر الطوارئ حتى 29 مايو، بما في ذلك إغلاق الملاعب وأحواض السباحة العامة، والمطاعم، وسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات الخارجية فقط، ولكن هذه الأوامر التي انتهت في 29 مايو تم تمديدها مرة أخرى حتى 9 يونيو الجاري، قبل تمديدها مرة ثالثة إلى 19 يونيو.

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