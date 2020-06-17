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‏السودان: تم التوافق في القضايا الفنية بنسبة تزيد على 90%

08:33 م الأربعاء 17 يونيو 2020
‏السودان: تم التوافق في القضايا الفنية بنسبة تزيد على 90%

وزير الري السوداني ياسر عباس

وكالات:

قال وزير الري في ‏السودان ياسر عباس، إنه تم التوافق في القضايا الفنية بنسبة تزيد على 90%.

وأكد في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، على حق الدول في استخدام عادل ومنصف لمياه النيل، لافتا إلى أن السودان أكثر تأثرا من السد نظرا لقربه من الحدود السودانية.

وأوضح أن الخلافات الحالية قانونية، وتمت إحالة الملف لرؤساء حكومات الدول الثلاث، متابعًا: "أي اتفاقية بها جزء فني وقانوني، فإن الجوانب القانونية باختصار تتعلق بمدى إلزامية الاتفاق بعد التوقيع".

وأوضح أن الدول الثلاث تطرقوا إلى آلية فض المنازعات، مؤكدا أن تشغيل سد النهضة يعود لإثيوبيا، لكن سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاثة لمتابعة الأمور الفنية تحت إشراف وزراء الري ورؤساء الدول الثلاث.

ياسر عباس وزير الري في ‏السودان القضايا الفنية السودان

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