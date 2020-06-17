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الدفاع الروسية تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا

08:16 م الأربعاء 17 يونيو 2020
الدفاع الروسية تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها بدأت اليوم الأربعاء، مع مركز "جاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية -أنها "تبدأ الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإطلاق هذه التجارب.

وأوضحت الوزارة أنه "تم تنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين، بما في ذلك نسبة العسكريين والمدنيين، الذين سيجري تطعيمهم باللقاح".

وأضافت أنه، من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوما قيد العزل الصحي، مبينة أن الغرض من هذه المرحلة للاختبارات تكمن في تدقيق أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.

من جانبه، أوضح مدير مركز "جاماليا"، ألكسندر جينتسبورج، في وقت سابق، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر، مشيرا إلى أن تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي.

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وزارة الدفاع الروسية لقاح ضد كورونا فيروس كورونا ألكسندر جينتسبورج مركز جاماليا

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