حلف الناتو يعدل قدرات الردع ردا على الصواريخ الروسية

بروكسل - (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن العديد من الدول الأعضاء في الحلف تستثمر في قدرات الردع النووي لديها ردا على تزايد مدى الصواريخ الروسية.

وقال ستولتنبرج في أعقاب اجتماع مع وزراء الدفاع بدول الحلف "سنحافظ على ردعنا ودفاعنا، لكننا لن نقلد روسيا.. ليس لدينا نية لنشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا".

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو إن سلوك روسيا يزعزع الاستقرار، فضلا عن خطورته.