سفير مصر بالجزائر: رحلة لمصر للطيران غدا لإجلاء 150 عالقا

الجزائر - أ ش أ

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن شركة (مصر للطيران) ستسير غدا الخميس رحلة جوية لنقل 150 شخصا من الجزائر إلى القاهرة.

وأضاف السفير المصري بالجزائر -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن هذه الرحلة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكري بإجلاء المصريين العالقين بالخارج بسبب أزمة فيروس الكورونا.

وأكد أن السفارة المصرية على اتصال دائم بأعضاء الجالية المصرية في كافة الولايات الجزائرية، سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بالكورونا بين أعضاء الجالية المصرية بالجزائر منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

يذكر أن رحلة الغد ستقل مصريين عالقين في الجزائر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى مواطنين جزائريين من حاملي الإقامات بمصر سواء من جزائريات متزوجات من مصريين أو جزائريين عاملين بمصر.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من القاهرة بدون ركاب، على أن تقلع من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الواحدة والنصف ظهرا، فيما سيوقع الركاب إقرارا بمطار القاهرة بخضوعهم للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

يذكر أن هذه هي ثاني رحلة لإجلاء المصريين من الجزائر، حيث نظمت شركة "اير كايرو" الخاصة رحلة في شهر أبريل الماضي، أقلت 68 مصريا.