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مسئول يمني: مليشيات الحوثي تحتجز مساعدات وأدوية لعلاج كورونا

06:27 م الأربعاء 17 يونيو 2020
مسئول يمني: مليشيات الحوثي تحتجز مساعدات وأدوية لعلاج كورونا

مليشيات الحوثي - أرشيفية

عدن - أ ش أ

احتجزت مليشيات الحوثي الانقلابية في ميناء الحديدة غربي اليمن، شحنات أدوية مخصصة لمواجهة وباء كورونا، وتابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، وفقا لقناة "الحدث" اليوم الأربعاء، احتجاز المليشيات عددا من "المستوعبات" تصل إلى ما يقارب الألف (كونتينر) في ميناء الحديدة، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة فيروس كوفيد-19.

وأكد المسئول اليمني: "أن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"، معتبرا تصرفات المليشيات جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي يعيشها اليمن.

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مليشيات الحوثي اليمن منظمة الصحة العالمية tdv s ; V kh فيروس كورونا علاج كورونا

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