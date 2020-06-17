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السويد ترفع التحذير من السفر إلى 10 دول أوروبية نهاية يونيو

06:22 م الأربعاء 17 يونيو 2020
السويد ترفع التحذير من السفر إلى 10 دول أوروبية نهاية يونيو

وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندا، اليوم الأربعاء، إن تحذير السفر الذي فرضته البلاد على 10 دول أوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سينتهي في 30 يونيو.

وقالت وزيرة الخارجية إن الدول العشر هي بلجيكا وكرواتيا وفرنسا واليونان وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال وإسبانيا وسويسرا.

وأضافت أن التوصية بتجنب السفر غير الضروري إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وليختنشتاين والنرويج، وهي دول من خارج الاتحاد الأوروبي تقع في منطقة شينجن مفتوحة الحدود، ستظل سارية حتى 15 يوليو.

وتم تمديد توصية وزارة الخارجية بتجنب السفر غير الضروري إلى دول أخرى حتى 31 أغسطس بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالسفر وحالات الإغلاق.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إنها سجلت إجمالي 5041 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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