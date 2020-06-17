شركة ألمانية قد تطرح في الأسواق لقاح ضد كورونا منتصف العام المقبل

برلين- (بي بي سي):

أعلنت مجموعة "كيور فاك " الألمانية التي تعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، أنه من الممكن أن يطرح العقار في الأسواق منتصف العام المقبل.

وقال كلاوس سيشوتيك، رئيس منظمة اللقاحات الألمانية، في مؤتمر بالفيديو مع ممثلي الشركة إن الأخيرة سيكون بوسعها التقدم من أجل الحصول على موافقة على اللقاح في وقت مبكر من العام المقبل.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فإن الحكومة الألمانية كشفت نيتها استثمار 300 مليون يورو في شراء حصة 23 بالمائة من أسهم كيور فاك لقطع الطريق على أي محاولة من حكومة أجنبية الاستيلاء على الشركة عقب الاهتمام الذي أبدته إدارة الرئيس الأمريكي بالأمر. ومن المفترض أن تبدأ الشركة التجارب على اللقاح في وقت لاحق من الشهر الجاري مستخدمة تقنيات تحقق نتائج أسرع من الطرق التقليدية.