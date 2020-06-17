الكرملين يعرب عن قلقه بسبب ما يجري على الحدود الهندية الصينية

موسكو- (أ ش أ):

أعرب الكرملين عن قلقه تجاه الحادث، الذي وقع على الحدود الهندية الصينية، وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين يمكنهما اتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء:"نحن نراقب باهتمام كبير ما يحدث على الحدود الصينية الهندية، وهذه الأنباء مثيرة للقلق ،ونعتقد أن الجانبين قادران على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل حتى يظل الوضع في هذه المنطقة قابلا للتنبؤ ومستقرا وآمنا لشعبي البلدين".

وتابع بيسكوف قائلا:" إن كلا من الصين والهند شريكان وثيقان للغاية لروسيا، وتربطهما معنا علاقات وثيقة جداً، تستند إلى مباديء الاحترام والمنفعة المتبادلة".

يُذكر أن حادثا وقع بين الجيشين الصيني والهندي مساء 15 يونيو الجاري في منطقة وادي جالفان في لاداخ ، حيث أعلن الجيش الصيني عن انتهك الجيش الهندي التزاماته وقام بعبور ما يُطلق عليه "خط السيطرة الفعلية" بشكل غير قانوني وبتوجيه ضربة استفزازية متعمدة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.