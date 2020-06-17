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بلهجة تصالحية.. وزير خارجية الصين يتحدث عن "تسوية دبلوماسية" مع الهند

03:49 م الأربعاء 17 يونيو 2020
بلهجة تصالحية.. وزير خارجية الصين يتحدث عن "تسوية دبلوماسية" مع الهند

وزير خارجية الصين

بكين- (د ب أ):

تحدث وزير خارجية الصين، وانج يي عن تسوية دبلوماسية للصراع بين بلاده والهند على الحدود المتنازع عليها بمنطقة الهيمالايا، في أعقاب مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي، سوبراهمايام جايشانكار.

وذكر وانج أن "الشك والخلاف المتبادل هما طريق للشر ويتعارضان مع الرغبات الأساسية لشعبي البلدين"، طبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال وانج إن الهند والصين ينبغي عوضا عن ذلك تعزيز الاتصال والتنسيق من خلال القنوات القائمة، مثل آلية الاجتماع بين ممثلين خاصين وقوات الدفاع الحدودية، للحفاظ على السلام بالمنطقة المتنازع عليها.

وقال البيان إن جايشانكار أعرب عن رغبة بلاده في "تسوية سلمية للصراع الحدودي وتخفيف التوترات الإقليمية من خلال الحوار".

وزارة الخارجية الصينية الهند منطقة الهيمالايا وانج يي

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