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بومبيو يعلن بدء "قانون قيصر" ويهدد بمزيد من العقوبات ضد نظام الأسد

03:27 م الأربعاء 17 يونيو 2020
بومبيو يعلن بدء "قانون قيصر" ويهدد بمزيد من العقوبات ضد نظام الأسد

مايك بومبيو

واشنطن- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، دخول "قانون قيصر"، الذي يتضمن عقوبات مشددة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيز التنفيذ.

وكتب بومبيو، على حسابه على موقع تويتر، :"نبدأ اليوم حملة ستتواصل من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يتيح عقوبات اقتصادية مشددة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الخارجيين على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".

وهدد بأنه "سيتم فرض المزيد من العقوبات حتى يقوم الأسد ونظامه بوقف حربهم الوحشية غير المبررة والموافقة على حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ".

مايك بومبيو نظام الأسد بشار الأسد قانون قيصر

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