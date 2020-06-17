بومبيو يعلن بدء "قانون قيصر" ويهدد بمزيد من العقوبات ضد نظام الأسد
واشنطن- (د ب أ):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، دخول "قانون قيصر"، الذي يتضمن عقوبات مشددة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيز التنفيذ.
وكتب بومبيو، على حسابه على موقع تويتر، :"نبدأ اليوم حملة ستتواصل من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يتيح عقوبات اقتصادية مشددة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الخارجيين على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".
وهدد بأنه "سيتم فرض المزيد من العقوبات حتى يقوم الأسد ونظامه بوقف حربهم الوحشية غير المبررة والموافقة على حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ".
الخبر التالى:محللون: "قانون قيصر" يُفاقم أزمات النظام والشعب السوري
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان