محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد أربع سنوات بتهم فساد

باريس- (بي بي سي):

قضت محكمة فرنسية بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

وشملت قائمة الاتهامات التي أدين بها الأسد تبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.

كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابتهم بنزيف داخلي.