الكويت تسجل 3 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 306 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 575 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 37533 حالة.

ولفت إلى أن 190 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 690 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 28896 حالة .