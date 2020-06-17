المدعي العام الروسي: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا

موسكو- (أ ش أ):

صرح المدعي العام الروسي، إيجور كراسنوف، بأن خطر الإرهاب في بلاده لا يزال مرتفعا ، مشيرا إلى أن نسبة العمليات الإرهابية التي تم إحباطها خلال العام الماضي " 2019" زادت بنسبة الثلث.

وأضاف كراسنوف - خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، اليوم الأربعاء - أن مستوى التهديدات الإرهابية في روسيا لايزال مرتفعاً، مشيرا - في هذا الصدد - إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها بلغت نسبة 38 % .

وأوضح أنه تم إيلاء اهتمام متزايد لضمان مستوى الحماية من الإرهاب للمرافق والأقاليم الهامة بشكل خاص، وأن هيئات "إنفاذ القانون" تمكنت العام الماضي "2019 " من إحباط هجمات إرهابية في 24 منطقة روسية .

وأكد ضرورة الاستمرار في تعزيز العنصر الوقائي في مكافحة الإرهاب ، والاهتمام بتنفيذ قرارات لجان مكافحة الإرهاب في نختلف المناطق والبلديات.