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المدعي العام الروسي: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا

02:20 م الأربعاء 17 يونيو 2020
المدعي العام الروسي: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا

إيجور كراسنوف المدعي العام الروسي

موسكو- (أ ش أ):

صرح المدعي العام الروسي، إيجور كراسنوف، بأن خطر الإرهاب في بلاده لا يزال مرتفعا ، مشيرا إلى أن نسبة العمليات الإرهابية التي تم إحباطها خلال العام الماضي " 2019" زادت بنسبة الثلث.

وأضاف كراسنوف - خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، اليوم الأربعاء - أن مستوى التهديدات الإرهابية في روسيا لايزال مرتفعاً، مشيرا - في هذا الصدد - إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها بلغت نسبة 38 % .

وأوضح أنه تم إيلاء اهتمام متزايد لضمان مستوى الحماية من الإرهاب للمرافق والأقاليم الهامة بشكل خاص، وأن هيئات "إنفاذ القانون" تمكنت العام الماضي "2019 " من إحباط هجمات إرهابية في 24 منطقة روسية .

وأكد ضرورة الاستمرار في تعزيز العنصر الوقائي في مكافحة الإرهاب ، والاهتمام بتنفيذ قرارات لجان مكافحة الإرهاب في نختلف المناطق والبلديات.

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إيجور كراسنوف موسكو روسيا

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