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عمان تسجل 810 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 26 ألفا

12:21 م الأربعاء 17 يونيو 2020
عمان تسجل 810 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 26 ألفا

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة 26 ألف حالة.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن 468 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 342 لغير عمانيين.
وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 11,797 حالة، بعد تعافي 708 حالات جديدة. بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 116بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وزارة الصحة العمانية مسقط عمان فيروس كورونا

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