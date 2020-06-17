مقتل وإصابة 17 من قوات الأمن في هجوم بأفغانستان
كابول- (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "جوزجان" الأفغانى معروف آزار مقتل 12 فردا من قوات الأمن وإصابة 5 آخرين في هجوم لجماعة "طالبان" شمال البلاد.
وقال آزار - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن مسلحي "طالبان" هاجموا نقطتين أمنيتين ليل أمس الثلاثاء، مضيفا أن 5 من المسلحين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون في الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأوضح أن المسلحين أسروا 4 من قوات الأمن وسرقوا سيارة مدرعة، فيما تم تدمير مركبتين في الهجوم.. ولم تعلن "طالبان" من جانبها عن مسؤوليتها عن الهجوم.
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