وزير الصحة البريطاني يشيد بعقار ديكساميثازون في علاج كورونا
لندن- (أ ش أ):
أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك باستخدام عقار (ديكساميثازون) من عائلة الستيرويدات في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19).
وقال هانكوك وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني ، إن ذلك يعد خطوة كبيرة للأمام فيما يتعلق بمواجهة التفشي ويمثل انفراجة في مكافحة الفيروس.
وأظهرت التجارب السريرية الأولية في بريطانيا أن ديكساميثازون، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات.
ويتوفر عقار الديكساميثازون الآن في المملكة المتحدة لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة لفيروس كورونا بين العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية .
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