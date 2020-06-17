إسرائيل تمدد حالة الطوارئ خوفا من موجة ثانية لكورونا
وكالات:
صدقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة 45 يوما أخرى، حسبما أفادت روسيا اليوم الإخبارية.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية 19495، وإجمالي الوفيات 302 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن من مجمل المصابين هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و 39 خطيرة و 29 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و15449 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3744.
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