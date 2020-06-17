على خلفية التوتر بين الكوريتين.. وزير الوحدة في سول يعرض الاستقالة

وكالات:

عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه على خلفية تدهور العلاقة بين الكوريتين.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون تشول، الذي يشرف على التواصل مع كوريا الشمالية، عرض استقالته قائلا إنه "يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين".

وقبل أيام، أعلنت بيونجيانج وقف كل قنوات الاتصال مع سول، ردا على إرسال المنشقين الشماليين منشورات دعائية من كوريا الجنوبية إلى أراضي كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتخاذ كوريا الجنوبية إجراءات قانونية ضد المنشقين، الذين يرسلون مواد مثل الأرز ومنشورات مناهضة لكوريا الشمالية، عادة من خلال بالونات عبر الحدود شديدة التحصين أو في زجاجات عبر البحر.

وفي وقت سابق، وجهت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية، وقالت: "يبدو أن الوقت قد حان للقطيعة مع الكوريين الجنوبيين".