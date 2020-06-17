الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 44 إصابة جديدة بينها 33 بعدوى محلية

بكين - أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تلقت تقارير عن 44 حالة إصابة جديدة، منها 33 حالة محلية و11 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و265 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات المحلية جاءت بواقع 31 حالة في بكين، حالة واحدة في مقاطعة خبي، وحالة واحدة في مقاطعة تشجيانغ، فيما تم الإبلاغ عن 3 حالات جديدة مشتبه بها في بكين.

وأضافت أن شخصين اثنين خرجا من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78379 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات الوافدة بلغ 1856 حالة خرج منها 1754 شخصًا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 4683 مخالطًا للمرضى مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 116 شخصًا من الملاحظة أمس، كما تم الإبلاغ عن 11 حالة جديدة دون أعراض بينها 4 حالات وافدة من الخارج، فيما وصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما تزال تحت الملاحظة الطبية إلى 106 حالات منها 62 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، تم تسجيل 1112 حالة مؤكدة من بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و445 حالة في تايوان بما فيها 7 وفيات، فيما خرج 1069 شخصًا في هونج كونج و45 في منطقة ماكاو و433 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.​