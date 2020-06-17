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فرنسا: لا يمكن استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

12:00 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
فرنسا: لا يمكن استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

باريس - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في مقابلة مع صحيفة "لا كروا" ستنشر غدا الأربعاء "لا يمكنك استبعاد منظور الخروج بدون اتفاق ولكن نود أن نتجنب ذلك "، في إشارة إلى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن لودريان قوله "لست متأكدا من أنهم سجلوا ما يعنيه الانسحاب"، في إشارة إلى المملكة المتحدة.

وتابع أن فرنسا لا ترغب في التمييز ضد أي شخص فيما يتعلق بمزودي معدات الجيل الخامس ولكن "نريد التأكيد مجددا على سيادتنا الأوروبية وألوياتنا الأمنية".

وقال لودريان إن فرنسا ستتخذ القرار بشأن مزودي معدات تكنولوجيا الجيل الخامس بناء على هذين التوجهين.

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