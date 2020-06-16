‏بومبيو: منع إيران دخول المفتشين لمنشآتها النووية أمر غير مقبول ومقلق

وكالات

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المجتمع الدولي بالضغط على إيران للسماح بمفتشي وكالة الطاقة الذرية بممارسة عملهم، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال بومبيو، إن على المجتمع الدولي مطالبة إيران، بالتعاون الفوري والكامل مع وكالة الطاقة الذرية.

وتابع ‏أن رفض إيران السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين، عائق غير مسبوق ومقلق للغاية وغير مقبول.

وكان براين هوك المبعوث الأمريكي لدى إيران، قال في وقت سابق من اليوم، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث شؤون قنصلية، وهي عبارة يستخدمها الدبلوماسيون الأمريكيون للإشارة إلى تبادل محتمل للسجناء، حسبما أفادت رويترز.

وقال هوك في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الانترنت "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه".

وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران في زوريخ في ديسمبر كانون الأول لكن الإيرانيين رفضوا.

وطالب هوك، تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى طهران إلى أجل غير مسمى.