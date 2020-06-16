الحوثيون يواصلون استهداف المناطق الآهلة بالسكان جنوبي الحُديدة

عدن - أ ش أ

واصلت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهدافها العشوائي للعديد من القرى والأحياء السكنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصادر محلية إن المليشيا الحوثية قصفت بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.

في غضون ذلك، شنت مليشيا الحوثي المتمردة قصفا مماثلا على الأحياء والقرى السكنية في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وألحقت أضرارا بممتلكات ومساكن المواطنين.

وتواصل مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية قصفها العشوائي بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأحياء والمناطق السكنية جنوبي الحديدة، مخلفة بقصفها ضحايا مدنيين وأضرار بالغة في ممتلكاتهم.