أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزيرة الدفاع الألمانية لترامب: الأمن ليس سلعة يتم تداولها

10:56 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
وزيرة الدفاع الألمانية لترامب: الأمن ليس سلعة يتم تداولها

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور

وكالات

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، إن الأمن ليس سلعة ليتم الاتجار فيه، ردا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت كرامب كارينباور أثناء مناقشة في مؤسسة كونراد أديناور-شتيفتونج في برلين "حلف شمال الأطلسي ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة".

واتهم ترامب ألمانيا يوم الاثنين بأنها مقصرة بشأن التزاماتها المالية لحلف شمال الأطلسي وتعهد بالالتزام بخطة سحب القوات ما لم تغير برلين نهجها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس
إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعلن ترامب ‏خفض عدد القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا إلى 25000 جندي، بدلا من 34500 جندي إلى حين دفعها التكاليف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا"، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف "الناتو".

وكان الرئيس الأمريكي أمر البنتاجون في 5 يونيو الجاري، بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

في المقابل، قالت سفارة الولايات المتحدة في وارسو قبل أيام، إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

ويشارك حاليا آلاف الجنود الأمريكيين والبولنديين في مناورات عسكرية بدأت في 5 يونيو ومن المقرر أن تنتهي في 19 منه، هي الأولى الواسعة النطاق في أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنيجريت كرامب كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية ترامب دونالد ترامب الرئيس ترامب القوات الأمريكية حلف الناتو

الخبر التالى:

بومبيو يقدم تعازيه لنظيره النيجيري في ضحايا هجمات داعش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تسجيل 47 ألف حالة.. الصحة تكشف أعلى 4 محافظات وأقل 5 إصابة بكورونا