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المبعوث الأمريكي لإيران: يجب تمديد حظر الأسلحة على طهران

10:40 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
المبعوث الأمريكي لإيران: يجب تمديد حظر الأسلحة على طهران

مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك

وكالات

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الانترنت "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد".

ذكرت إيران، مطلع مايو الماضي، أنها أبلغت الولايات المتحدة بأن تمديد الحظر على شراء الجمهورية الإسلامية السلاح سيواجه برد قاس، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس، وسيحمل تداعيات وخيمة".

وأضاف الربيعي: "تحدثنا إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي وهي أبلغتنا أنها لن تقبل بطريقة الولايات المتحدة الخاصة بتمديد حظر شرائنا للسلاح".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن العالم والاتفاقيات الدولية ليست لعبة في يديها".

برايان هوك طهران إيران حظر الأسلحة الاتفاق النووي

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