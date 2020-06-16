واشنطن تعلق على تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

وكالات

حثت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية على تجنب الإجراءات العكسية، بعد تفجير مكتب الاتصال الواقع على الحدود مع نظيرتها الجنوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن تحث كوريا الشمالية على "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية" حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت كوريا الشمالية، في وقت سابق من اليوم، إنه تم تدمير مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية " بالكامل بتفجير مروع" الساعة الثانية وخمسين دقيقة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوريا الشمالية القول إن قرارها بتدمير مكتب الاتصال يعكس "رأي الأشخاص الغاضبين وذلك من أجل إرغام حثالة البشر واولئك الذين يقومون بإيوائهم على دفع ثمن باهظ لجرائمهم".

وكانت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم أن كوريا الشمالية فجرت مكتب للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.

وافتُتح المكتب في سبتمبر 2018، بموجب اتفاق وقع عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، وذلك في أول قمة بينهما قبل 5 أشهر من التوقيع.

في ذلك الحين، بدأ تقارب دبلوماسي سريع في شبه الجزيرة وحولها. وكان زعيما الكوريتين على مشارف عقد ثالث قمة بينهما في أعقاب اللقاء التاريخي الذي جمع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سنغافورة.

آنذاك، أعلنت وزارة التوحيد في سول أن المكتب سيصبح "قناة مشاورات واتصالات على مدار الساعة" لدفع العلاقات بين الكوريتين قدما وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونجيانج وتخفيف التوترات العسكرية.

وظل مكتب الاتصال فارغا منذ شهر يناير بسبب القيود التي فرضها مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المُستجد.