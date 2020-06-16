مسؤول أفغاني: واشنطن أكدت دعمها لجهود السلام في أفغانستان
كابول - أ ش أ
أعلن رئيس المجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثات مع القائم بالأعمال الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون في كابول في مؤتمر عُقد عبر الفيديو، أكد خلاله الدبلوماسي الأمريكي دعم واشنطن لجهود السلام في أفغانستان.
وذكر عبد الله في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لقد أجريت مناقشة بناءة مع القائم بالأعمال الأمريكية السيد روس ويلسون، ناقشنا فيها عملية السلام في أفغانستان، والحد من العنف، واستكمال عملية إطلاق سراح السجناء وبدء المحادثات بين الأفغان.. وأكد لي ويلسون استمرار دعم الولايات المتحدة للسلام في أفغانستان".
كما أشاد عبد الله بدعم واشنطن المستمر لجهود السلام في البلاد، مشيراً إلى أن السلام يمثل أولوية بالنسبة للأفغان والحكومة الأفغانية، معرباً عن أمله في أن تغتنم حركة طالبان هذه الفرصة.
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