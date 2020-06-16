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فرنسا: نعمل مع شركاء للضغط على إيران للسماح بدخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية

09:12 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
فرنسا: نعمل مع شركاء للضغط على إيران للسماح بدخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية

انييس فون دير مول

وكالات

قالت فرنسا إنها تعمل مع بريطانيا وألمانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع للتعاون على نحو كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها، حسبما ذكرت رويتر..

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في إفادة صحفية يومية عبر الإنترنت إن على إيران، مثلها مثل أي دولة ترسل إليها الوكالة طلبا لدخول مواقع، أن ترد دون تأخير أو شروط، للسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها.

وأضافت "هذا ضروري للحفاظ على سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوة نظام التحقق الخاص بها".

أنييس فون دير مول فرنسا ألمانيا بريطانيا الخارجية الفرنسية الإنترنت الطاقة الذرية

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