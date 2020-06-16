لافروف: محاولات واشنطن لمعاقبة إيران تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ليس لديها الحق في التلاعب في السلطات المخولة لمجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، في محاولاتها لمعاقبة طهران على موقفها من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أو ما يعرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

وقال لافروف - عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إذا كانت هذه الخطة لا تتناسب مع منطق الإدارة الأمريكية الحالية، وإذا كانت تعتبرها صفقة سيئة، فهذا موقف واشنطن، ومع ذلك لا يمكن أن يكون لواشنطن أي حق في معاقبة إيران عن طريق إساءة استخدام سلطة مجلس الأمن الدولي".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تحاول منع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني من الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران واستخدام مبادرات غير مشروعة في الوقت نفسه لمعاقبة طهران، مُضيفًا أن "المحاولات الأمريكية ليس من المقرر أن تتحقق، لأنها تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي".

وأكد لافروف أن الجانب الروسي لم يتلق أي رد من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على رسالته بشأن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومحاولات الولايات المتحدة تمديد الحظر المفروض على إيران.