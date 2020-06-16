الأردن.. هزة أرضية بقوة 5.4 درجة جنوب العقبة
عمان - أ ش أ
سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت على مسافة 230 كم، جنوب مدينة العقبة.
ووفق بيانات المركز- حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الثلاثاء- وقعت الهزة عند الساعة 5.30 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات .
وكانت قد شهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً كان الأقوى في مدينة العقبة في شهر نوفمبر عام 1995، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.
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