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الأردن.. هزة أرضية بقوة 5.4 درجة جنوب العقبة

07:49 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الأردن.. هزة أرضية بقوة 5.4 درجة جنوب العقبة

مقياس ريختر

عمان - أ ش أ

سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت على مسافة 230 كم، جنوب مدينة العقبة.

ووفق بيانات المركز- حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الثلاثاء- وقعت الهزة عند الساعة 5.30 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات .

وكانت قد شهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً كان الأقوى في مدينة العقبة في شهر نوفمبر عام 1995، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.

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مقياس ريختر الأردن الزلازل الأردني مدينة العقبة

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