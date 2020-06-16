"رويترز": وفيات كورونا تتخطى 53 ألفا في بريطانيا

(وكالات):

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية -استنادا على مصادر بيانات رسمية- أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب مرض كوفيد-19 بلغ 53077، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد كواحدة من أكثر الدول تضررا في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشمل إحصاء "رويترز" حالات الوفاة التي ذُكر مرض كوفيد-19 في شهادات وفاتها في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الخامس من يونيو، وفي اسكتلندا حتى السابع من يونيو. كما يشمل الوفيات التي حدثت في الآونة الأخيرة في المستشفيات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، الذي يُحّدث الأرقام أسبوعيا، يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في إنجلترا وويلز ارتفع إلى 47820 حتى الخامس من يونيو.

وأثار عدد الوفيات الكبير انتقادات لتعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الجائحة، إذ تقول بعض أحزاب المعارضة والعلماء إن بريطانيا تقاعست عن فرض إجراءات عزل عام لحماية المُسنين في دور الرعاية.

وارتفع عدد الوفيات الذي تصدره الحكومة يوميا، والذي يقدر الوفيات بالحالات التي تأكدت إصاباتها بفيروس كورونا، 233 حالة ليبلغ الإجمالي 41969 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 15 يونيو.