أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"رويترز": وفيات كورونا تتخطى 53 ألفا في بريطانيا

07:26 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
"رويترز": وفيات كورونا تتخطى 53 ألفا في بريطانيا

وفيات كورونا

(وكالات):

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية -استنادا على مصادر بيانات رسمية- أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب مرض كوفيد-19 بلغ 53077، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد كواحدة من أكثر الدول تضررا في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشمل إحصاء "رويترز" حالات الوفاة التي ذُكر مرض كوفيد-19 في شهادات وفاتها في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الخامس من يونيو، وفي اسكتلندا حتى السابع من يونيو. كما يشمل الوفيات التي حدثت في الآونة الأخيرة في المستشفيات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، الذي يُحّدث الأرقام أسبوعيا، يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في إنجلترا وويلز ارتفع إلى 47820 حتى الخامس من يونيو.

وأثار عدد الوفيات الكبير انتقادات لتعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الجائحة، إذ تقول بعض أحزاب المعارضة والعلماء إن بريطانيا تقاعست عن فرض إجراءات عزل عام لحماية المُسنين في دور الرعاية.

وارتفع عدد الوفيات الذي تصدره الحكومة يوميا، والذي يقدر الوفيات بالحالات التي تأكدت إصاباتها بفيروس كورونا، 233 حالة ليبلغ الإجمالي 41969 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 15 يونيو.

وفيات كورونا بريطانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

واشنطن تحذّر دمشق: إما السلام أو الفوضى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر