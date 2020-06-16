الصحة العالمية: كورونا ما زال يتسارع في الأمريكتين
(وكالات):
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا وإن الجائحة مستمرة في التسارع.
وأضافت إتيان -في إيجاز صحفي عبر الانترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن- إن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
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