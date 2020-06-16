الجيش اليمني يواصل تقدمه في جبهة نهم وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين

عدن - أ ش أ

واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش حررت اليوم الثلاثاء، مواقع مهمة في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع المليشيا الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تكبيدها خسائر في العتاد القتالي.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، بعدة غارات جوية، مواقع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (الدرونز) في محافظتي صنعاء وعمران مما أسفر عن تدمير تلك المواقع بشكل كلي.