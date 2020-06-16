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قطر تسجل 4 وفيات و1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:38 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
قطر تسجل 4 وفيات و1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 وفاة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1201 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 82,077 حالة.
كماأشارت إلى تسجيل 1780 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 60461 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 5161 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 300499.
وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

وزارة الصحة القطرية الدوحة قطر فيروس كورونا

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